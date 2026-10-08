В ЦСКА рассказали о подготовке к игре против "Родины"

А в плане тактики не знаю, что можно натренировать за эти три дня, когда у них будет новых главный тренер. Мы будем отталкиваться от своей игры", - сказал Игдисамов.
Московские ЦСКА и "Родина" встретятся в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье, 11 октября. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени.
Напомним, в эту международную паузу пост главного тренера "Родины" покинуд Хуан Диас. По данным прессы, его место займет экс-наставник "Ростова" Джонатан Альба.
Источник: "СЭ"