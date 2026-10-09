«Альба остается аналитиком, а не практиком». Селюк - о назначении испанца в «Родину»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ряда испанских футболистов и тренеров, прокомментировал Rusfootball.info назначение Джонатана Альбы наставником «Родины».

Фото: ФК "Родина"

- Хорошо отношусь к Альбе, но для меня странно, что РФС продолжает разрешать совмещение. Помимо занятости на два фронта, это еще и очевиднейший конфликт интересов. Ощущение такое, что сейчас из «Родины» пойдут игроки в сборную. Как это было с «Ростовом», где особенно при Карпине перепробовали буквально всех.



Что Альбе вновь положили хорошую зарплату, это личное дело Ломакина. Он богатый человек, и волен распоряжаться своими деньгами, как считает нужным. Но чисто по футбольному, Альба остается аналитиком, а не практиком, как бывший наставник «Родины» Диас. Вот его активно сватал в армянский «Пюник», где работал советником гендиректора. Но не сошлись с кандидатурой, там решили пригласить Гунько. Хауана отправил работать в МЛ «Витебск». Думаю, точно не прогадали – на сегодня это действующий чемпион и лидер нынешнего первенства Белоруссии.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info