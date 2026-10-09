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Боселли: стоит ли "Краснодару" стоит опасаться "Зенит"? Лучше пусть они переживают

Вингер "Краснодара" Хуан Боселли высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Боселли, "Краснодар" спокойно относится к матчу с "Зенитом".

- Стоит ли опасаться команду из Санкт-Петербурга? Нет, мы спокойно к этому относимся.
Верим в ту работу, которую проделываем, знаем, что оставим всё на поле. Лучше пусть они переживают, - приводит слова Боселли "Чемпионат".

Завтра, 10 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После девяти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в своем активе.

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