Боселли: стоит ли "Краснодару" стоит опасаться "Зенит"? Лучше пусть они переживают

- Стоит ли опасаться команду из Санкт-Петербурга? Нет, мы спокойно к этому относимся.
Верим в ту работу, которую проделываем, знаем, что оставим всё на поле. Лучше пусть они переживают, - приводит слова Боселли "Чемпионат".
Завтра, 10 октября, "Краснодар" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После девяти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 очками в своем активе.