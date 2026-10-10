"Я минуту назад проиграл со счетом 0:5". Василенко - о будущем в "Факеле"

После игры вы задаете мне вопрос уберут меня или нет? Я минуту назад проиграл со счетом 0:5. Как думаете, какие у меня мысли в голове? Вы даже представить себе не можете", - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 10 октября, "Факел" встречался у себя дома с московским "Локомотивом" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил в Воронеже и завершился разгромным поражением хозяев со счетом 0:5.
Команда Олега Василенко потерпела 7 поражение в текущем чемпионате и продолжает находиться на последнем, 16-м месте в таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.