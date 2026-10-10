"Я минуту назад проиграл со счетом 0:5". Василенко - о будущем в "Факеле"

Главный тренер "Факела" Олег Василенко эмоционально ответил на вопрос о будущем в воронежском клубе.

Фото: ФК "Факел"

После игры вы задаете мне вопрос уберут меня или нет? Я минуту назад проиграл со счетом 0:5. Как думаете, какие у меня мысли в голове? Вы даже представить себе не можете", - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".