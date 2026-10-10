"Ни в коем случае нельзя говорить о превосходстве". Галактионов - о крупной победе над "Факелом"

"Ни в коем случае нельзя говорить о превосходстве. Понятно, что у нас есть группа мастеровитых игроков. Мы ждали их возвращения в строй. Думаю, мы еще добавим.
Я бы отметил командный дух, командную дисциплину. Важно было убрать нервозное состояние. Но мы забрали игру под свой контроль и матч шел по нашему плану", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 10 октября, в Воронеже состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между местным "Факелом" и московским "Локомотивом". Игра проходила на стадионе "Факел" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.
Эта победа стала для команды Михаила Галактионова второй в нынешнем чемпионате России. Благодаря ей "железнодорожники" набрали 10 очков и на данный момент поднялись на 12-е место в турнирной таблице, покинув зону стыков.