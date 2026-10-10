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"Спартак" в меньшинстве упустил победу над "Крыльями Советов"

"Крылья Советов" вырвали дома ничью со "Спартаком" в 10-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"
Форвард Манфред Угальде вывел гостей, играющих в меньшинстве, вперед на 79-й минуте. Хозяева поля сравняли счет семь минут спустя усилиями нападающего Мартина Крамарича.

Чемпионат России

10 тур

Гол: Крамарич, 86 - Угальде, 79

"Крылья Советов": Кокарев, Печенин, (Столбов, 70), Горшков, (Мукаилов, 85), Рассказов, Чернов, Божин, Витюгов, (Макаров, 60), Крамарич, Рахманович, (Шитов, 60), Салтыков, (Ахметов, 60), Костанца.

"Спартак": Максименко, Ву, Бабич, (Пруцев, 78), Литвинов, Барко, (Дмитриев, 78), Солари, (Денисов, 64), Маркиньос, (Помазун, 26), Умяров, Зобнин, (Парада, 64), Жедсон Фернандеш, Угальде.

Предупреждение: Рахманович, 55, Угальде, 83, Жедсон, 90+1

Удаление: Максименко, 24

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