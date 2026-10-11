В субботу, 10 октября, "Локомотив" одержал на выезде разгромную победу над "Факелом" в 10-м туре РПЛ. Матч проходил в Воронеже и завершился со счетом 5:0.
Вингер "железнодорожников" Сергей Пиняев вышел на игру в стартовом составе и отметился двумя ассистами.
Как отмечает статистический ресурс Opta, 21-летний Пиняев впервые в карьере сделал 2 голевые передачи в матче чемпионата России - в 127-й встрече. Нападающий не отдавал результативных пасов с мая 2025 года и 22 матча подряд.
Пиняев впервые в карьере отдал 2 голевых паса в матче РПЛ. Ему понадобилось 127 игр
Вингер "Локомотива" Сергей Пиняев первый раз за карьеру отметился двумя ассистами в одной игре чемпионата.
Фото: ФК "Локомотив"