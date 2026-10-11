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"Уважайте друг друга! Вы же едите один хлеб". Орлов раскритиковал "Краснодар" за грубую игру

Футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игроков "Краснодара" после матча 10-го тура РПЛ против "Зенита" (2:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Вообще южане играли грубо. Это еще хорошо, что видеоарбитры подстраховали Танашева, который сначала пропустил грубый фол Тормены на Соболеве. Откровенный же удар сзади шипами по ноге! Александру еще повезло. Он мог получить серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия!

Обращаюсь к футболистам. Ребята, уважайте друг друга! Вы же все едите один хлеб. Ну зачем же так бить сзади?! Должна же быть профессиональная этика", - сказал Орлов.

Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Зенит" состоялся вчера, 10 октября. Поединок проходил в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена" и завершился поражением хозяев поля со счетом 2:3. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Иналом Танашевым из Нальчика.

Игроки краснодарской команды получили четыре желтые карточки. Защитник "быков" Витор Тормена был удален с поля за грубый фол на нападающем гостей Александре Соболеве на 80-й минуте встречи.

Источник: "СЭ"

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