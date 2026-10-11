"Уважайте друг друга! Вы же едите один хлеб". Орлов раскритиковал "Краснодар" за грубую игру

Обращаюсь к футболистам. Ребята, уважайте друг друга! Вы же все едите один хлеб. Ну зачем же так бить сзади?! Должна же быть профессиональная этика", - сказал Орлов.
Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Зенит" состоялся вчера, 10 октября. Поединок проходил в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена" и завершился поражением хозяев поля со счетом 2:3. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Иналом Танашевым из Нальчика.
Игроки краснодарской команды получили четыре желтые карточки. Защитник "быков" Витор Тормена был удален с поля за грубый фол на нападающем гостей Александре Соболеве на 80-й минуте встречи.
Источник: "СЭ"