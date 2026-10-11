- Питерцы в целом показали более высокий класс. Но первое, что бросилось в глаза, это какой-то мандраж со стороны краснодарцев. Притом не только футболистов, а всего клуба, который зачем-то устроил свистопляску с билетами, а потом нарисовал на поле быка.
Если собственно об игре, то забить «Зениту» два гола дорогого стоит. Но не в случае, когда до этого с такой легкостью пропускаешь три. Не хочу все валить на Пальцева, тем более мой земляк. Или на Агкацева, который допустил несвойственные ему ошибки. Как и на удаленного Тормену.
Рассуждать о том, могли бы сравнять в равных составах тоже бессмысленно. В целом вся команда не была готова должным образом к поединку такого накала, когда нужно играть с холодной головой. Главное теперь, чтобы пацаны не сломались психологически. Судьба чемпионства по-прежнему в их руках. Проигран бой, а не сражение.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Дмитрий Черышев: бросился в глаза мандраж со стороны «Краснодара». Не только игроков, а всего клуба
Известный российский футболист и тренер Дмитрий Черышев дал Rusfootball.info оценку центральному матчу 10-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит».
Фото: ФК "Зенит"