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Хавбек "Спартака" сравнялся с Романцевым по голам и матчам за клуб

Наиль Умяров повторил достижение Олега Романцева в составе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник красно-белых дошёл до отметки в шесть голов за 217 матчей, полностью сравнявшись по этим показателям с бывшим футболистом и тренером московского клуба. Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время он дважды становился обладателем Кубка России вместе с командой.

Романцев защищал цвета "Спартака" с 1976 по 1983 год и в качестве игрока выиграл чемпионат СССР. Позднее уже на тренерском посту он стал одним из самых титулованных специалистов в истории клуба, завоевав со "Спартаком" чемпионат СССР, восемь чемпионатов России, Кубок СССР и три Кубка России.

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