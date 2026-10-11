Полузащитник красно-белых дошёл до отметки в шесть голов за 217 матчей, полностью сравнявшись по этим показателям с бывшим футболистом и тренером московского клуба. Умяров выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время он дважды становился обладателем Кубка России вместе с командой.
Романцев защищал цвета "Спартака" с 1976 по 1983 год и в качестве игрока выиграл чемпионат СССР. Позднее уже на тренерском посту он стал одним из самых титулованных специалистов в истории клуба, завоевав со "Спартаком" чемпионат СССР, восемь чемпионатов России, Кубок СССР и три Кубка России.
Хавбек "Спартака" сравнялся с Романцевым по голам и матчам за клуб
Наиль Умяров повторил достижение Олега Романцева в составе "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"