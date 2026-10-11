Аршавин: если ничего не изменится, то "Зенит" будет стабильно набирать очки

- "Зенит" в очередной раз показал, что, когда он хочет, то может очень многое и оказывается сильнее всех в России. Игра в Краснодаре удалась не только "Зениту", но и вообще удалась как матч в целом. В этом матче было всё.
Думаю, что "Зенит" нашел нужные сочетания на поле. Плюс был приобретен Карпукас. Если ничего не изменится, то "Зенит" с нынешней игрой будет стабильно набирать очки, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков (дубль) и Александр Соболев, в составе южан - Жоао Батчи и Джон Кордоба.
По итогам десяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. Подопечные Мурада Мусаева располагаются на четвертой строчке с 21 баллом.