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Аршавин: если ничего не изменится, то "Зенит" будет стабильно набирать очки

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о победе "Зенита" над "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, "Зениту" удался матч в Краснодаре - команда нашла нужные сочетания и будет набирать очки и дальше.

- "Зенит" в очередной раз показал, что, когда он хочет, то может очень многое и оказывается сильнее всех в России. Игра в Краснодаре удалась не только "Зениту", но и вообще удалась как матч в целом. В этом матче было всё.
Думаю, что "Зенит" нашел нужные сочетания на поле. Плюс был приобретен Карпукас. Если ничего не изменится, то "Зенит" с нынешней игрой будет стабильно набирать очки, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Максим Глушенков (дубль) и Александр Соболев, в составе южан - Жоао Батчи и Джон Кордоба.

По итогам десяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. Подопечные Мурада Мусаева располагаются на четвертой строчке с 21 баллом.

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