Аршавин: если ничего не изменится, то "Зенит" будет стабильно набирать очки

Фото: ФК "Зенит"

Думаю, что "Зенит" нашел нужные сочетания на поле. Плюс был приобретен Карпукас. Если ничего не изменится, то "Зенит" с нынешней игрой будет стабильно набирать очки, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".