Аршавин: для меня неожиданно первое место "Динамо" - у них нет чемпионского состава

- Для меня неожиданно первое место "Динамо". "Динамо" плохо начало чемпионат. Мне не казалось и сейчас не кажется, что у них чемпионский состав. Хотя нужно отметить, что "Динамо" достаточно хорошо играет с того момента, как заиграли Глебов и Чавес в середине. Также Осипенко добавил.
"Динамо" очень надежно выглядит в обороне. На текущем отрезке они выглядят хорошо, но для меня они не фавориты гонки за золото, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Московское "Динамо" в десятом туре Российской Премьер-Лиги одержало выездную победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0. Жахонгир Урозов в первом тайме забил автогол, также в первой половине встречи казанцы остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Илья Самошников. На 82-й минуте составы уравнялись - после видеопросмотра главный арбитр показал красную защитнику бело-голубых Рубенсу.
Таким образом, команда Сандро Шварца по итогам десяти сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 22 набранными очками в своем активе.