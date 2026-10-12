«Динамо» возглавило РПЛ после победы в Казани. Автогол и удаление перевернули матч с «Рубином»

«Рубин» начал острее, но пропустил первым
Перед матчем расклад был предельно понятным: победа выводила «Динамо» на вершину таблицы. Однако в начале встречи москвичи не спешили подтверждать статус претендента на лидерство. «Рубин» действовал активнее, чаще искал пути к воротам соперника и заставлял оборону гостей работать без мяча. Казанцам не хватало лишь точности в завершающей стадии.
Одним из первых серьёзных испытаний для Андрея Лунёва стал удар Жака Сиве. Голкипер «Динамо» справился с попыткой нападающего и сохранил ворота в неприкосновенности. Вскоре Андерсон Арройо получил возможность завершить атаку, но не попал в створ.
У «Динамо» в атаке долгое время было мало конкретики. Москвичи не могли регулярно доводить свои подходы до опасных ударов, а первый выстрел по воротам нанесли лишь незадолго до перерыва. По содержанию стартового отрезка казанцы выглядели убедительнее, но именно гости сумели открыть счёт.
На исходе получаса игры динамовцам удалась быстрая атака: прострел Касереса Евгений Ставер парировал, но попал точно в Жахонгира Урозова, от которого мяч отлетел в сетку. Так «Динамо» вышло вперёд, не продемонстрировав заметного превосходства в атаке.
Удаление Самошникова не помогло москвичам снять вопросы
Вскоре после пропущенного мяча положение казанцев стало ещё сложнее. Самошников на правом фланге атаки наступил на бедро упавшего Дэвида и увидел перед собой прямую красную карточку, и «Рубину» пришлось продолжить встречу вдесятером. Для хозяев это означало необходимость перестраивать игру: искать возможности для ответного гола теперь требовалось с меньшим количеством футболистов.
У «Динамо» появился шанс воспользоваться численным перевесом, увеличить давление и приблизить развязку. Однако москвичи не стали резко менять характер своих действий. Вместо того чтобы постоянно обострять ситуацию у чужих ворот, они предпочли сохранить преимущество и не подвергать себя лишнему риску.
Такой подход позволил гостям избежать открытого футбола, но не избавил их от необходимости обороняться. «Рубин» продолжал искать моменты и не выглядел командой, которая смирилась с поражением. При этом хозяевам приходилось расходовать силы, чтобы компенсировать отсутствие одного игрока, а каждый новый подход к воротам Лунёва требовал точного завершения.
«Рубин» оставался в игре, однако упускал шансы, которые могли полностью изменить её сценарий. В одном из эпизодов Сиве получил возможность восстановить равновесие, но Рубенс в последний момент снял мяч с ноги француза, который был готов пробить из выгодной позиции.
Красная карточка Рубенсу вернула интригу в матч
«Динамо» могло снять все вопросы задолго до финального свистка. В середине второго тайма Тюкавин убежал к воротам соперника в борьбе с Рожковым, который и помешал Константину нанести акцентированный удар — не удалось попасть в ближний угол. У москвичей был шанс наказать казанцев за риск и получить более комфортный перевес, однако счёт остался прежним.
В результате интрига висела до финального свистка. Один точный удар мог перечеркнуть усилия гостей и лишить их лидерства в таблице, поэтому минимальная разница не позволяла расслабиться ни одной из команд. «Рубин» продолжал искать путь к воротам, а «Динамо» старалось использовать свободные зоны для быстрых ответных выпадов.
На 82-й минуте произошёл ещё один поворот: красную карточку получил Рубенс. Команды оказались в равных составах. Для «Рубина» это был шанс устроить финальный штурм, но времени на полноценный камбэк оставалось немного.
В концовке хозяева организовали финальный штурм, но почти все их удары были заблокированы, а выстрел Ульви Бабаева с линии штрафной уверенно забрал Лунёв. В итоге встреча завершилась минимальной победой гостей — 1:0.
Шесть побед подряд вывели «Динамо» на первое место
«Динамо» увозит из Казани три очка, шестую победу подряд и первое место в РПЛ. И всё это — без убедительной игры и с нервной концовкой после удаления Рубенса. «Рубин» не реализовал свои моменты и остался без очков, хотя по ходу встречи давал сопернику немало поводов для беспокойства. Москвичи добились главного — возглавили таблицу, но лёгкой эту победу точно не назовёшь.
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на успех команды в послематчевом интервью: «Это была очень сложная игра против отличного соперника. В начале матча нам было непросто, потом мы перехватили инициативу, забили гол и получили численное преимущество. Во многих моментах мы должны были лучше контролировать мяч, имея на игрока больше, но главное, что мы довольны результатом. Поле было не лучшего качества, плюс было непросто попасть в игровой ритм после международной паузы. Хорошо, что мы победили. Мы вышли на первое место, но мы всегда больше обращаем внимание на наше развитие, на наш стиль и на то, как мы хотим играть. Теперь мы настраиваемся на кубковый матч в среду в Грозном, в котором мы хотим показать качественную игру и сделать новый шаг в своём развитии. Это то, на чём мы сейчас сфокусированы».
Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига также поделился мнением о матче: «Я думаю, что первые 30 минут и последние 10, когда мы уже играли в формате 10 на 10, были лучшие отрезки с нашей стороны, поэтому ребята и расстроены. Они заслужили сегодня более позитивного результата, но одновременно с этим ребята показали очень высокий уровень сегодня. Действительно, вплоть до этого матча нам не хватало стабильности, теперь наша задача - вот этот отличный уровень, который ребята показали, вот эту стабильность, которую они сегодня показали, переносить на следующие матчи. И это всё при том, что это происходило против такого соперника, как «Динамо» - команды, которой все аплодируют в этом сезоне. Наша задача – не сбавлять этот уровень, который мы показали сегодня, и если ребята будут переносить этот высокий уровень на следующие матчи, то, безусловно, победы придут».
Фото: официальные сайты ФК «Динамо Москва» и ФК «Рубин».