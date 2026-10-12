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Футболист "Балтики" Мендель: мы рассчитывали одержать победу над "Ахматом"

Полузащитник "Балтики" Андрей Мендель высказался о результате матча 10 тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Менделя, "Балтика" рассчитывала на побед, но игра была до гола и балтийцы довольны результатом.

- Рассчитывали на победу, на каждый матч выходим, чтобы выиграть. Но по тому, как складывалась игра с "Ахматом", можно сказать, что довольны результатом.
Игра была до гола. Чего не хватило в атаке обеим командам? Хладнокровия, завершающего паса и реализации, - приводит слова Менделя "Матч ТВ".

В воскресенье, 11 октября, калининградская "Балтика" сыграла на выезде с грозненским "Ахматом" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась безголевой ничьей. Этот матч стал первым для Андрея Талалаева на бровке после месячной дисквалификации.

После десяти сыгранных туров балтийцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, команда Станислава Черчесова располагается на 11 строчке с 11 баллами в своем активе.

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