Футболист "Балтики" Мендель: мы рассчитывали одержать победу над "Ахматом"

Полузащитник "Балтики" Андрей Мендель высказался о результате матча 10 тура РПЛ с "Ахматом".

Фото: ФК "Ахмат"

Игра была до гола. Чего не хватило в атаке обеим командам? Хладнокровия, завершающего паса и реализации, - приводит слова Менделя "Матч ТВ"

По словам Менделя, "Балтика" рассчитывала на побед, но игра была до гола и балтийцы довольны результатом.- Рассчитывали на победу, на каждый матч выходим, чтобы выиграть. Но по тому, как складывалась игра с "Ахматом", можно сказать, что довольны результатом.В воскресенье, 11 октября, калининградская "Балтика" сыграла на выезде с грозненским "Ахматом" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась безголевой ничьей. Этот матч стал первым для Андрея Талалаева на бровке после месячной дисквалификации.После десяти сыгранных туров балтийцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, команда Станислава Черчесова располагается на 11 строчке с 11 баллами в своем активе.