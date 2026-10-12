Футболист "Ахмата" Касинтура: место в таблице не то, что мы ожидали в начале сезона

Полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура высказался о ничьей с "Балтикой" (0:0) в 10 туре РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"

Будем дальше работать, чтобы исправить ситуацию. Место в таблице не то, что мы ожидали в начале сезона, - цитирует Касинтуру "Матч ТВ"

По словам Касинтуры, "Ахмат" занимает не то место в таблице, какое хотел на старте сезона.- Понимали, в какой футбол играет "Балтика", к сожалению, наше поле не дает возможности играть в другой футбол, и это идет больше на пользу сопернику.В воскресенье, 11 октября, калининградская "Балтика" сыграла на выезде с грозненским "Ахматом" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась безголевой ничьей. Этот матч стал первым для Андрея Талалаева на бровке после месячной дисквалификации.После десяти сыгранных туров балтийцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, команда Станислава Черчесова располагается на 11 строчке с 11 баллами в своем активе.