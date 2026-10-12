Агент Баринова рассказал о состоянии здоровья полузащитника ЦСКА

- Он уже крутит велосипед, уже не на костылях, хотя вроде по регламенту еще должен был. Чувствует себя отлично, каждый день тренируется по три-четыре часа. Насколько я знаю, медицинский штаб доволен тем, как идет восстановление.
До зимы не увидим, на сборах начнет тренировки, ближе к концу сборов уже начнет принимать участие в играх. То есть во второй части сезона сможет играть, - приводит слова Банатина ТАСС.
Напомним, что Дмитрий Баринов в сентябре перенес операцию после повреждения крестообразной связки колена. Полузащитник выступает за ЦСКА с зимы текущего года, всего он провел за клуб во всех турнирах 20 матчей и не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за московский "Локомотив", воспитанником которого он и является.
Рыночная стоимость 30-летнего игрока оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро, его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2029 года. Также на счету Баринова 28 матчей в составе национальной команды России.