Федорищев: все вопросы по судейству у меня отпали два года назад

- У меня вопросы по судейству отпали, когда я два года назад предложил возможность рассмотреть изменения с точки зрения качества судейства.
Сейчас у меня вопросов нет. Команда играет, мы часть большого мира РПЛ, - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".
Самарские "Крылья Советов" в десятом туре чемпионата России принимали на домашнем стадионе московский "Спартак", встреча завершилась ничьей 1:1, а забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич. В первом тайме красно-белые остались в меньшнинстве - прямую красную карточку получил голкипер Александр Максименко.
По итогам десяти сыгранных туров самарцы занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.