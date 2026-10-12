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Федорищев: все вопросы по судейству у меня отпали два года назад

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил, есть ли у него вопросы по судейству в матче 10 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Спартак".
Фото: Globl Look Press
По словам Федорищева, все вопросы по судейству у него отпали два года назад, когда он предложил изменить качество судейства.

- У меня вопросы по судейству отпали, когда я два года назад предложил возможность рассмотреть изменения с точки зрения качества судейства.

Сейчас у меня вопросов нет. Команда играет, мы часть большого мира РПЛ, - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".

Самарские "Крылья Советов" в десятом туре чемпионата России принимали на домашнем стадионе московский "Спартак", встреча завершилась ничьей 1:1, а забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич. В первом тайме красно-белые остались в меньшнинстве - прямую красную карточку получил голкипер Александр Максименко.

По итогам десяти сыгранных туров самарцы занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

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