Футболист "Балтики" недоволен результатом матча с "Ахматом"

Полузащитник "Балтики" Иван Беликов высказался о результате матча 10 тура РПЛ с "Ахматом".

Фото: ФК "Балтика"

Но мы всегда хотим побеждать, поэтому недовольны, - приводит слова Беликова "Матч ТВ"

По словам Беликова, балтийцы всегда хотят побеждать, поэтому недовольны ничьей с "Ахматом".- Да, заслуженная ничья. Ни одна команда не имела превосходства.В воскресенье, 11 октября, калининградская "Балтика" сыграла на выезде с грозненским "Ахматом" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась безголевой ничьей. Этот матч стал первым для Андрея Талалаева на бровке после месячной дисквалификации.После десяти сыгранных туров балтийцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, команда Станислава Черчесова располагается на 11 строчке с 11 баллами в своем активе.