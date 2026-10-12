Футболист "Балтики" недоволен результатом матча с "Ахматом"

- Да, заслуженная ничья. Ни одна команда не имела превосходства.
Но мы всегда хотим побеждать, поэтому недовольны, - приводит слова Беликова "Матч ТВ".
В воскресенье, 11 октября, калининградская "Балтика" сыграла на выезде с грозненским "Ахматом" в десятом туре Российской Премьер-Лиги, встреча завершилась безголевой ничьей. Этот матч стал первым для Андрея Талалаева на бровке после месячной дисквалификации.
После десяти сыгранных туров балтийцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, команда Станислава Черчесова располагается на 11 строчке с 11 баллами в своем активе.