Ловчев - о Глушенкове: может, он так хорошо играет, потому что независимый?

- Глушенков — особая история. Никаких сомнений, что он умеет играть в футбол. Кто-то скажет, что он себя как-то не так себя ведёт. Может быть, он и играет так хорошо, потому что такой независимый.
Глушенков же доказывает, что он игрок хорошего уровня. А обсуждать его поведение… Давайте в пионеры его примем, галстук повяжем и скажем, что ему делать, - цитирует Ловчева "Чемпионат".
В десятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2, Максим Глушенков в этой встрече записал на свой счет дубль. Всего в текущем сезоне он вышел на поле в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.
После десяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе.