Романцев оценил шансы "Спартака" на чемпионство: боюсь сглазить

"Всё ещё впереди, пока рано говорить. Я человек суеверный, боюсь сглазить, так что сказать пока ничего не могу", — заявил Романцев.
После десяти туров "Спартак" занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге, имея в активе 20 очков. Команда одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.
При этом отставание красно-белых от лидирующих московских "Динамо" и ЦСКА составляет всего два очка. Таким образом, борьба за верхние строчки турнирной таблицы остается максимально плотной, а положение команд может измениться уже в ближайших турах.
Романцев является одним из самых титулованных тренеров в истории "Спартака". Он возглавлял московский клуб в 1989–1995 и 1997–2003 годах. Под его руководством красно-белые выиграли последний чемпионат СССР в 1989 году, а впоследствии восемь раз становились чемпионами России.
Источник: "РИА Новости"