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Романцев оценил шансы "Спартака" на чемпионство: боюсь сглазить

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев отказался прогнозировать борьбу красно-белых за чемпионский титул, отметив, что после десяти туров РПЛ делать выводы еще слишком рано.
Фото: Олег Бухарев/ "В мире спорта"
Легендарный наставник "Спартака" прокомментировал перспективы московской команды в нынешнем сезоне чемпионата России. Несмотря на плотность в верхней части турнирной таблицы, Романцев предпочел воздержаться от прогнозов относительно возможного чемпионства красно-белых.

"Всё ещё впереди, пока рано говорить. Я человек суеверный, боюсь сглазить, так что сказать пока ничего не могу", — заявил Романцев.

После десяти туров "Спартак" занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге, имея в активе 20 очков. Команда одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

При этом отставание красно-белых от лидирующих московских "Динамо" и ЦСКА составляет всего два очка. Таким образом, борьба за верхние строчки турнирной таблицы остается максимально плотной, а положение команд может измениться уже в ближайших турах.

Романцев является одним из самых титулованных тренеров в истории "Спартака". Он возглавлял московский клуб в 1989–1995 и 1997–2003 годах. Под его руководством красно-белые выиграли последний чемпионат СССР в 1989 году, а впоследствии восемь раз становились чемпионами России.

Источник: "РИА Новости"

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