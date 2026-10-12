Мостовой раскритиковал Мусаева после поражения "Краснодара": по мячу не били, но книжек прочитали много

"Я считаю, что судейство было достаточно хорошим, поэтому Джон, скорее всего, высказался на эмоциях после поражения. На мой взгляд, матч мог закончиться со счетом 0:3. Когда команда выигрывает, все нормально, а после поражения начинаются жалобы", — отметил Мостовой.
Экс-футболист также допустил, что на игре "Краснодара" сказывается отсутствие Эдуарда Сперцяна. По его мнению, команде не хватает футболиста, способного создавать моменты, отдавать результативные передачи и контролировать темп встречи.
При этом основные вопросы Мостовой адресовал главному тренеру краснодарцев Мураду Мусаеву, которого неоднократно критиковал за отсутствие профессиональной игровой карьеры.
"Вопрос скорее к Мусаеву: почему он молчит? Что говорит главный тренер, который футбол видел по телевизору? Нефутбольные люди фраз много знают, книжек прочитали много. По мячу не били никогда, но много читали фраз от футбольных людей", — заявил Мостовой.
Напомним, "Краснодар" начал нынешний чемпионат с шести побед подряд, однако затем последовали три ничьи и поражение от "Зенита" на своем поле со счетом 2:3.
Источник: "Совспорт"