Мостовой раскритиковал Мусаева после поражения "Краснодара": по мячу не били, но книжек прочитали много

Фото: ФК "Зенит"

"Вопрос скорее к Мусаеву: почему он молчит? Что говорит главный тренер, который футбол видел по телевизору? Нефутбольные люди фраз много знают, книжек прочитали много. По мячу не били никогда, но много читали фраз от футбольных людей", — заявил Мостовой.