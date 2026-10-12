Силкин обесценил лидерство "Динамо" в РПЛ: завтра проиграют — и всё

"Лидерство "Динамо" вообще ни о чем не говорит сейчас — завтра же проиграют и всё. Нужно смотреть на дистанцию, я бы пока вообще не зарекался о чемпионстве. Нужно идти от игры к игре", — заявил Силкин.
При этом тренер положительно оценил последние результаты бело-голубых, отметив, что победная серия заслуживает похвалы. Однако он подчеркнул, что настоящий уровень команды определится по итогам всего сезона, а не после первых десяти туров.
"Они молодцы, что выиграли серию матчей подряд, но за это медали не дают. Главное — что будет в мае. А сейчас можно порадоваться, но не зазнаваться", — добавил специалист.
После очередной победы "Динамо" набрало 22 очка и поднялось на первую строчку в РПЛ. Столько же баллов имеет ЦСКА, однако бело-голубые опережают армейцев по дополнительным показателям.
Rusfootball.info