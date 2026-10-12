Силкин обесценил лидерство "Динамо" в РПЛ: завтра проиграют — и всё

Фото: ФК "Динамо"

"Лидерство "Динамо" вообще ни о чем не говорит сейчас — завтра же проиграют и всё. Нужно смотреть на дистанцию, я бы пока вообще не зарекался о чемпионстве. Нужно идти от игры к игре", — заявил Силкин.