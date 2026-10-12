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Силкин обесценил лидерство "Динамо" в РПЛ: завтра проиграют — и всё

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин призвал не спешить с выводами о чемпионских перспективах бело-голубых, несмотря на выход команды на первое место в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Силкин прокомментировал успешную серию московского клуба, благодаря которой "Динамо" возглавило чемпионат России. По мнению специалиста, текущее положение команды еще не позволяет считать ее главным претендентом на золотые медали.

"Лидерство "Динамо" вообще ни о чем не говорит сейчас — завтра же проиграют и всё. Нужно смотреть на дистанцию, я бы пока вообще не зарекался о чемпионстве. Нужно идти от игры к игре", — заявил Силкин.

При этом тренер положительно оценил последние результаты бело-голубых, отметив, что победная серия заслуживает похвалы. Однако он подчеркнул, что настоящий уровень команды определится по итогам всего сезона, а не после первых десяти туров.

"Они молодцы, что выиграли серию матчей подряд, но за это медали не дают. Главное — что будет в мае. А сейчас можно порадоваться, но не зазнаваться", — добавил специалист.

После очередной победы "Динамо" набрало 22 очка и поднялось на первую строчку в РПЛ. Столько же баллов имеет ЦСКА, однако бело-голубые опережают армейцев по дополнительным показателям.

Rusfootball.info

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