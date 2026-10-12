Гусев восхитился голом Облякова в матче ЦСКА: давно таких не видел в РПЛ

Фото: ПФК ЦСКА

"Да Ваня уровень большого футболиста всегда держит. Какие-то игры могут в меньшей степени получаться, но ниже определенной планки никогда не падает. Для меня неудивительно, что он вчера сделал", — отметил специалист.

Гусев остался доволен действиями армейцев, которые уверенно переиграли соперника. По мнению специалиста, команда продемонстрировала высокий уровень мотивации и сумела воспользоваться ошибками обороны "Родины"."Команда была предельно мотивирована. Понимала, что победа выводит на первое место. Сборная во вред на сей раз точно не пошла", — заявил Гусев.Особенно яркое впечатление на бывшего футболиста произвела игра Облякова. Он подчеркнул, что полузащитник уже давно поддерживает высокий уровень выступлений, поэтому его результативные действия не стали неожиданностью.При этом Гусев указал на ошибки соперника, позволившего Облякову воспользоваться своими сильными качествами."Если вы даете Облякову так штрафной удар бить, а потом вообще не встречаете его, неприятностей не избежать. Хотя третий гол сам по себе просто шедевр, давно таких не видел в Премьер-лиге", — добавил он.