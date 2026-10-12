Владимир Пономарев: Симонян брал меня в "Спартак" как нападающего

- С Никитой Павловичем я познакомился в 1961 году. К тому моменту он завершил карьеру футболиста. Я тогда играл в калининской "Волге". К нам приехала играть команда ветеранов, там был и Симонян. Мы больше смотрели, как они играют, чем сами играли. Очень интересная команда у них была, там и другие футболисты, выигравшие Олимпиаду, были. Мы им тогда проиграли.
А в 1962 году, когда Никита Павлович был тренером "Спартака", он пригласил меня в свою команду. Три месяца я был в "Спартаке", тренировался с ними. А потом меня призвали в армию, и я проходил курс молодого бойца. Никита Павлович, кстати, брал меня в команду не как защитника, а как нападающего.
- До последних его дней очень тепло с ним общался, очень душевный человек был Никита Павлович.
Алина Гущина, Rusfootball.info