Владимир Пономарев: Симонян брал меня в "Спартак" как нападающего

Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info воспоминаниями об олимпийском чемпионе, легенде отечественного и мирового футбола Никите Симоняне.

Фото: личный архив Владимира Пономарева

А в 1962 году, когда Никита Павлович был тренером " Спартака ", он пригласил меня в свою команду. Три месяца я был в "Спартаке", тренировался с ними. А потом меня призвали в армию, и я проходил курс молодого бойца. Никита Павлович, кстати, брал меня в команду не как защитника, а как нападающего.

12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Никиты Павловича Симоняна.- С Никитой Павловичем я познакомился в 1961 году. К тому моменту он завершил карьеру футболиста. Я тогда играл в калининской "Волге". К нам приехала играть команда ветеранов, там был и Симонян. Мы больше смотрели, как они играют, чем сами играли. Очень интересная команда у них была, там и другие футболисты, выигравшие Олимпиаду, были. Мы им тогда проиграли.- До последних его дней очень тепло с ним общался, очень душевный человек был Никита Павлович.