Генич объяснил, почему у Шварца в "Динамо" получается то, что не удалось Карпину

"То, что предлагает сейчас Шварц, находит отражение в результате. И из-за этого футболисты начинают тренеру доверять и понимать, что всё, что мы делаем, приносит результат", — отметил комментатор.
При этом Генич подчеркнул, что футбольные идеи нынешнего наставника "Динамо" во многом напоминают подход его предшественника Валерия Карпина. Однако при российском специалисте команда не добивалась аналогичных результатов, что могло негативно сказываться на психологическом состоянии игроков.
"Карпин предлагал примерно то же самое, плюс, наверное, у Валерия Георгиевича несколько иной подход в плане общения с игроками. И это не приносило результат. Соответственно, это вселяло определённую неуверенность в игроков", — заявил Генич.
Таким образом, комментатор связал различия в результатах двух тренеров не столько с тактическими идеями, сколько с их реализацией и уровнем доверия внутри коллектива.
После десяти туров нынешнего сезона "Динамо" набрало 22 очка и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая ЦСКА по дополнительным показателям.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"