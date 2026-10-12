Генич объяснил, почему у Шварца в "Динамо" получается то, что не удалось Карпину

Фото: ФК "Динамо"

"То, что предлагает сейчас Шварц, находит отражение в результате. И из-за этого футболисты начинают тренеру доверять и понимать, что всё, что мы делаем, приносит результат", — отметил комментатор.

"Карпин предлагал примерно то же самое, плюс, наверное, у Валерия Георгиевича несколько иной подход в плане общения с игроками. И это не приносило результат. Соответственно, это вселяло определённую неуверенность в игроков", — заявил Генич.