Гусев назвал пять претендентов на чемпионство в РПЛ

"До конца. Будут "вариться" в одном "аквариуме" — периодически кто-то вниз, кто-то вверх. Главное, не вылететь из этой борьбы надолго", — заявил Гусев.
Отдельно бывший футболист высказался о перспективах "Краснодара". Он не считает, что недостаточная глубина состава обязательно помешает южанам продолжить борьбу за титул.
"С ними, особенно там, будет очень непросто всем. И не забывайте, что у нас по сути два чемпионата. После зимней паузы многое может поменяться", — подчеркнул специалист.
Гусев обратил внимание на особенности календаря российского первенства. По его мнению, продолжительная зимняя пауза способна существенно изменить соотношение сил между претендентами на чемпионство.
"Не думаю, что такая команда, как "Краснодар", "отвалится", — добавил он.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info