Колосков раскритиковал уровень РПЛ: это не футбол

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недовольство чрезмерно жесткой игрой в чемпионате России.

Фото: Федор Успенский, "СЭ"

"Мне категорически не нравится жёсткий футбол в чемпионате России. Смотрю матч, играет, например, "Балтика" с кем-то, в первом тайме 22 нарушения, во втором — 23. 45 фолов за игру, 30 минут выброшенного времени! А ещё аутов полтора десятка. Что это такое вообще?" — возмутился Колосков.