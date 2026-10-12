Колосков раскритиковал уровень РПЛ: это не футбол

"Мне категорически не нравится жёсткий футбол в чемпионате России. Смотрю матч, играет, например, "Балтика" с кем-то, в первом тайме 22 нарушения, во втором — 23. 45 фолов за игру, 30 минут выброшенного времени! А ещё аутов полтора десятка. Что это такое вообще?" — возмутился Колосков.
По мнению почетного президента РФС, футболисты слишком часто прибегают к нарушениям правил, пытаясь компенсировать ошибки в выборе позиции и проигранные единоборства.
"Некоторым футболистам надо руки связывать, потому что они хватают, цепляют, задерживают. Если проигрывают борьбу, ошибаются позиционно, то обязательно нарушают правила. Это не футбол, а другой вид. Это может сказаться и на сборной России", — подчеркнул функционер.
Колосков также допустил, что подобная манера игры связана с установками тренерских штабов, требующих от футболистов не уступать соперникам в борьбе. Однако, по его мнению, такая тактика лишь маскирует недостатки в подготовке игроков.
"Уровень футбола у нас снижается. Понятно, что подобная игра — это и установка тренеров, чтобы не проигрывать единоборства. Но футболисты же проигрывают единоборства, потому что позиционно ошибаются. К сожалению, это тенденция. Это и есть снижение уровня", — заключил Колосков.
Источник: "Советский спорт"