Матчи Скрыть

Гусев назвал главного фаворита РПЛ после десяти туров

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info выделил "Зенит" среди претендентов на чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
Гусев оценил расстановку сил в Российской Премьер-Лиге после десяти туров. По мнению специалиста, петербуржцы обладают серьезным преимуществом в мастерстве футболистов, которое может сыграть решающую роль на длинной дистанции.

"Если "Зенит" будет включать такие обороты, как в Краснодаре, то он. Запас в мастерстве очень большой", — заявил Гусев.

В десятом туре чемпионата России "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Команда Сергея Семака создала преимущество в три мяча, однако затем позволила сопернику сократить разницу до минимума.

По итогам десяти встреч петербуржцы набрали 21 очко и занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующих "Динамо" и ЦСКА их отделяет всего один балл.

При этом Гусев считает, что борьба за чемпионство продолжится между всей первой пятеркой команд. Однако именно высокий потенциал состава "Зенита" позволяет ему выделить сине-бело-голубых среди остальных участников гонки.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится