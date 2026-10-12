Гусев назвал главного фаворита РПЛ после десяти туров

"Если "Зенит" будет включать такие обороты, как в Краснодаре, то он. Запас в мастерстве очень большой", — заявил Гусев.
В десятом туре чемпионата России "Зенит" одержал выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Команда Сергея Семака создала преимущество в три мяча, однако затем позволила сопернику сократить разницу до минимума.
По итогам десяти встреч петербуржцы набрали 21 очко и занимают третье место в турнирной таблице. От лидирующих "Динамо" и ЦСКА их отделяет всего один балл.
При этом Гусев считает, что борьба за чемпионство продолжится между всей первой пятеркой команд. Однако именно высокий потенциал состава "Зенита" позволяет ему выделить сине-бело-голубых среди остальных участников гонки.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info