Матчи Скрыть

"В таблицу сейчас очень приятно смотреть". В "Динамо" высказались о победе над "Рубином"

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал победу команды над "Рубином" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Тяжелый матч. Мы понимали, что газон не в идеальном состоянии. Тем не менее он был одинаковым для обеих команд. Соперник играл дома, матч складывался для них неудачно, но они все равно бились и играли на равных. А когда составы выровнялись, возможно, у "Рубина" даже было некоторое преимущество. Но мы удержали счет.

В таблицу сейчас очень приятно смотреть. Но прошло всего десять игр", - сказал Пивоваров.

В чера, 11 октября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Динамо" встречалось в гостях с "Рубином". Игра проходила в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и звершилась минимальной победой московской команды со счетом 1:0. С 37-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве.

Таким образом бело-голубые выиграли в шестом туре чемпионата подряд и поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится