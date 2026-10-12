"В таблицу сейчас очень приятно смотреть". В "Динамо" высказались о победе над "Рубином"

В таблицу сейчас очень приятно смотреть. Но прошло всего десять игр", - сказал Пивоваров.
В чера, 11 октября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Динамо" встречалось в гостях с "Рубином". Игра проходила в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и звершилась минимальной победой московской команды со счетом 1:0. С 37-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве.
Таким образом бело-голубые выиграли в шестом туре чемпионата подряд и поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Источник: "Матч ТВ"