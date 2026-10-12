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Гендиректор "Динамо" Мх: пора подзакручивать кое-что. Не получается у нас на лайте выходить

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов обратился в раздевалке к команде после разгрома от "Оренбурга" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Удивительно для нас, что проиграли борьбу. Мы хотели в футбол играть, но здесь не получится.

Поддержу полностью Вадима Валентиновича в том, что, по-моему, пора подзакручивать кое-что. Не получается у нас на лайте выходить из определенных ситуаций", - сказал Газизов.

В минувшую субботу, 10 октября, махачкалинское "Динамо" встречалась в 10-м туре Россиской Пресьер-Лиги в гостях с "Оренбургом". Матч проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился разгромным поражением команда Вадима Евсеева со счетом 0:4. Это поражение стало для махачкалинцев третьим подряд в чемпионате России и пятым в шести последних турах.

На сегодняшний день подопечные Евсеева располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

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