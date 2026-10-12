Гендиректор "Динамо" Мх: пора подзакручивать кое-что. Не получается у нас на лайте выходить

Поддержу полностью Вадима Валентиновича в том, что, по-моему, пора подзакручивать кое-что. Не получается у нас на лайте выходить из определенных ситуаций", - сказал Газизов.
В минувшую субботу, 10 октября, махачкалинское "Динамо" встречалась в 10-м туре Россиской Пресьер-Лиги в гостях с "Оренбургом". Матч проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился разгромным поражением команда Вадима Евсеева со счетом 0:4. Это поражение стало для махачкалинцев третьим подряд в чемпионате России и пятым в шести последних турах.
На сегодняшний день подопечные Евсеева располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков.
Источник: ФК "Динамо" Махачкала