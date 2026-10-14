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Слуцкий назвал российского футболиста, которого он обожает. Это не Головин

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал лучшего российского футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Слуцкого, Глушенков - лучший российский футболист.

- Думаю, если мы говорим про индивидуальный уровень, влияние на игру и статистику, то Глушенков — лучший.

Если говорим про чуть другое амплуа, перспективу, возможность уехать, то тогда Кисляк [лучший]. Но Глушенков — огромный талант. Я его просто обожаю. Характер? С этим игроком можно договориться, - сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

На счету Глушенкова также 14 матчей в составе национальной сборной России и четыре забитых мяча. Ранее он выступал за "Локомотив", "Крылья Советов", "Спартак", "Химки" и "Чертаново".

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