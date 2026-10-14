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Погребняк - о "Динамо": в таблице РПЛ от любви до ненависти один шаг

Бывший российский футболист Павел Погребняк оценил текущие результаты московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Погребняка, сейчас неважно, кто занимает первое место, потому что все может быстро измениться.

- Динамовцы молодцы, но в турнирной таблице РПЛ от любви до ненависти один шаг.
Сейчас вообще неважно, кто на первом месте среди первых пяти команд. Любой тур может все изменить.

Для меня сейчас нет очевидного фаворита в чемпионате, - приводит слова Погребняка "Матч ТВ".

По итогам десяти сыгранных туров московское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 22 набранными очками в своем активе. В следующем туре бело-голубые сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА, который располагается на второй строчке с таким же количеством баллов.

Напомним, что этим летом "Динамо" назначило Сандро Шварца на пост главного тренера - специалист работал в клубе с 2020 по 2022 год - под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата страны.

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