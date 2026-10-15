Защитник ЦСКА - о разгроме "Ростова": это был очень хороший матч

- Это был очень хороший матч. Мы начали очень хорошо, очень агрессивно действовали при опеке соперников и в прессинге, быстро забили три мяча, что позволило команде чувствовать себя спокойнее.
Вторая половина также была очень хорошей, мы смогли забить мяч в самом начале, контролировали игру, Макс (Бориско), наш вратарь, также провел очень хороший матч, - цитирует Рейса "РИА Новости".
Вчера, 14 октября, ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:0 - "армейцы" забили три мяча в первом тайме, на это им потребовалось меньше 15 минут.
Напомним, что Дмитрий Кириченко возглавляет ростовчан с сентября текущего года, он сменил на посту главного тренера Джонатана Альбу. До четвертого тура южане не пропустили ни одного мяча в текущем розыгрыше Кубка России. В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги желто-синие занимают 12 место с 11 баллами в своем активе, "армейцы" располагаются на второй строчке с 22 набранными очками.