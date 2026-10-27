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Газзаев предрек Сафонову победу в борьбе за звание лучшего вратаря мира в будущем

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил уверенность в том, что в будущем российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов сможет выиграть "Трофей Льва Яшина".
Фото: Getty Images
По мнению специалиста, Сафонов заслуживал более высокой позиции по итогам сезона-2025/26. Газзаев отметил выступление россиянина на клубном чемпионате мира и его вклад в успехи парижской команды.

"Думал, что он будет претендовать на второе место. Проявил он себя с самой лучшей стороны на клубном чемпионате мира. Также два раза подряд выиграл Лигу чемпионов, показав свой класс", — заявил Газзаев.

Бывший тренер ЦСКА считает, что 27-летний вратарь еще не достиг своего предела и при сохранении нынешнего уровня способен стать обладателем индивидуального приза.

"У Матвея большие возможности впереди. Если он и дальше будет так себя проявлять, то несомненно получит награду лучшему вратарю мира", — добавил специалист.

Победителем голосования France Football стал голкипер "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон. Второе место занял Давид Райя из "Арсенала", третье — Тибо Куртуа из "Реала". Сафонов расположился на четвертой строчке, опередив Эмилиано Мартинеса.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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