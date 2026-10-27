Газзаев предрек Сафонову победу в борьбе за звание лучшего вратаря мира в будущем

"Думал, что он будет претендовать на второе место. Проявил он себя с самой лучшей стороны на клубном чемпионате мира. Также два раза подряд выиграл Лигу чемпионов, показав свой класс", — заявил Газзаев.
Бывший тренер ЦСКА считает, что 27-летний вратарь еще не достиг своего предела и при сохранении нынешнего уровня способен стать обладателем индивидуального приза.
"У Матвея большие возможности впереди. Если он и дальше будет так себя проявлять, то несомненно получит награду лучшему вратарю мира", — добавил специалист.
Победителем голосования France Football стал голкипер "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон. Второе место занял Давид Райя из "Арсенала", третье — Тибо Куртуа из "Реала". Сафонов расположился на четвертой строчке, опередив Эмилиано Мартинеса.
Источник: "Спорт-Экспресс"