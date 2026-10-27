"Не скрою, хотелось бы стать частью этого масштабного вечера". Сафонов - о пропуске "ЗМ"

"Не скрою, что мне бы хотелось стать частью этого масштабного вечера, тем более что раньше я видел все только по телевизору (этот год не оказался исключением).
Ежедневная работа и отношение к футболу дали мне возможность оказаться среди лучших. Но в тот же вечер футбол напомнил, что никакие награды не могут быть важнее самой игры", - написал Сафонов в своем телеграм-канале.
Вчера, 26 октября, состоялась ежегодная церемония вручения "Золотого мяча". Торжественное мероприятие проходило в этом году в столице Англии Лондоне. По итогам голосования вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов вошел в топ-5 лучших вратарей, заняв четвертое место.
Также вчера состоялся матч 8-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался у себя дома с "Лионом". Игра проходила на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась победой команды Сафонова со счетом 2:0.