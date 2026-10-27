"Не скрою, хотелось бы стать частью этого масштабного вечера". Сафонов - о пропуске "ЗМ"

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о прошедшей накануне церемонии вручения "Золотого мяча".

Фото: телеграм-канал Сафонова

"Не скрою, что мне бы хотелось стать частью этого масштабного вечера, тем более что раньше я видел все только по телевизору (этот год не оказался исключением).