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"Не скрою, хотелось бы стать частью этого масштабного вечера". Сафонов - о пропуске "ЗМ"

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о прошедшей накануне церемонии вручения "Золотого мяча".
Фото: телеграм-канал Сафонова
"Не скрою, что мне бы хотелось стать частью этого масштабного вечера, тем более что раньше я видел все только по телевизору (этот год не оказался исключением).

Ежедневная работа и отношение к футболу дали мне возможность оказаться среди лучших. Но в тот же вечер футбол напомнил, что никакие награды не могут быть важнее самой игры", - написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Вчера, 26 октября, состоялась ежегодная церемония вручения "Золотого мяча". Торжественное мероприятие проходило в этом году в столице Англии Лондоне. По итогам голосования вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов вошел в топ-5 лучших вратарей, заняв четвертое место.

Также вчера состоялся матч 8-го тура чемпионата Франции, в котором "ПСЖ" встречался у себя дома с "Лионом". Игра проходила на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась победой команды Сафонова со счетом 2:0.

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