Нападающий Жоау Педро получил травму бедра и пропустит несколько недель. Об этом сообщил главный тренер "Челси" на пресс-конференции перед игрой Кубка лиги.
25-летний бразилец получил повреждение на тренировке и пропустил матч 8-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (0:2).
В этом сезоне на счету форварда 5 забитых голов и 3 результативных паса в 6 играх за лондонскую команду в чемпионате Англии.
"Челси" лишился из-за травмы основного нападающего
Форвард "Челси" выбыл из-за повреждения.
Фото: ФК "Челси"