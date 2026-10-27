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"Челси" лишился из-за травмы основного нападающего

Форвард "Челси" выбыл из-за повреждения.
Фото: ФК "Челси"
Нападающий Жоау Педро получил травму бедра и пропустит несколько недель. Об этом сообщил главный тренер "Челси" на пресс-конференции перед игрой Кубка лиги.

25-летний бразилец получил повреждение на тренировке и пропустил матч 8-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (0:2).

В этом сезоне на счету форварда 5 забитых голов и 3 результативных паса в 6 играх за лондонскую команду в чемпионате Англии.

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