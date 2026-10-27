"Челси" лишился из-за травмы основного нападающего

Форвард "Челси" выбыл из-за повреждения.

Фото: ФК "Челси"

Нападающий Жоау Педро получил травму бедра и пропустит несколько недель. Об этом сообщил главный тренер "Челси" на пресс-конференции перед игрой Кубка лиги.



25-летний бразилец получил повреждение на тренировке и пропустил матч 8-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (0:2).



В этом сезоне на счету форварда 5 забитых голов и 3 результативных паса в 6 играх за лондонскую команду в чемпионате Англии.

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