Два участника дерби ЦСКА - "Спартак" вошли в топ-3 тура по общей дистанции
Стала известна тройка лидеров минувшего 12-го тура РПЛ по пробегу.
Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось в минувшее воскресенье, 25 октября, в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
"Армейцы" набрали 25 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 23 заработанными баллами опустились на пятое место.