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Два участника дерби ЦСКА - "Спартак" вошли в топ-3 тура по общей дистанции

Стала известна тройка лидеров минувшего 12-го тура РПЛ по пробегу.

Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоялось в минувшее воскресенье, 25 октября, в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

"Армейцы" набрали 25 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые с 23 заработанными баллами опустились на пятое место.

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