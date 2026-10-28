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Вратарь ЦСКА Бориско установил уникальный рекорд в матчах со "Спартаком"

Голкипер ЦСКА Максим Бориско стал первым в истории чемпионатов России вратарем, которому удалось одержать три победы подряд над "Спартаком", не пропустив ни одного мяча.
Фото: ПФК ЦСКА
Историческое достижение Бориско установил в московском дерби 12-го тура РПЛ, в котором армейцы обыграли красно-белых со счетом 2:0. По данным телеграм-канала "РУСТАТ", ранее ни одному голкиперу не удавалось провести три победных матча подряд против "Спартака" без пропущенных голов.

Примечательно, что две предыдущие встречи Бориско выиграл еще в составе "Балтики". Тогда калининградский клуб дважды оставил ворота в неприкосновенности, победив москвичей со счетом 3:0 и 1:0.

В последнем дерби голкипер ЦСКА совершил десять сейвов и помог команде сохранить преимущество, добытое благодаря голам Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева.

После 12 туров армейцы занимают третье место в РПЛ, тогда как "Спартак" располагается на пятой строчке. Лидером чемпионата остается "Зенит".

Источник: телеграм-канал "РУСТАТ"

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