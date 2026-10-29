Сегодня, 29 октября, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Локомотив" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После четырех сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает третье место в группе D c 5 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на последней строчке с 3 баллами в своем активе.
ЦСКА - "Локомотив": где и когда смотреть бесплатно трансляцию Кубка России
Фото: ФК "Локомотив"