По информации источника, "Монако" проявляет повышенный интерес к полузащитнику "Галатасарая" Алексею Батракову. Также россиянином интересуются клубы из Англии и Франции.
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и подписал контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах десять матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.
Источник: Forza Cimbom в соцсетях.
Назван европейский клуб, который интересуется Батраковым - источник
Европейский клуб следит за полузащитником "Галатасарая" Алексеем Батраковым.
Фото: Globl Look Press