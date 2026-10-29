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Назван европейский клуб, который интересуется Батраковым - источник

Европейский клуб следит за полузащитником "Галатасарая" Алексеем Батраковым.
Фото: Globl Look Press
По информации источника, "Монако" проявляет повышенный интерес к полузащитнику "Галатасарая" Алексею Батракову. Также россиянином интересуются клубы из Англии и Франции.

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и подписал контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах десять матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

Источник: Forza Cimbom в соцсетях.

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