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Тренер "Зенита-2" - о Кондакове: у него есть все, чтобы стать сильным игроком

Тренер "Зенита-2" Александр Селенков оценил потенциал Даниила Кондакова.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Селенкова, Кондаков - очень умный игрок, у которого есть все, чтобы выйти на высокий уровень.

- Данька очень умный игрок — мозг на футбольном поле.
На самом деле это сейчас большая редкость. По мне, у него есть всё, чтобы стать сильным игроком.

Неслучайно он закончил школу с серебряной медалью — тоже о многом говорит, - приводит слова Селенкова "Чемпионат".

Даниил Кондаков в нынешнем сезоне вышел на поле в составе "Зенита" в десяти матчах во всех турнирах и записал в свой актив две голевые передачи. На его счету пять матчей в составе сборной России до 21 года, рыночная стоимость 18-летнего полузащитника оценивается в 2,5 миллионов евро. В составе сине-бело-голубых Кондаков становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также чемпионом МФЛ в составе "Зенита-М".

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