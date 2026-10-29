Тренер "Зенита-2" - о Кондакове: у него есть все, чтобы стать сильным игроком

- Данька очень умный игрок — мозг на футбольном поле.
На самом деле это сейчас большая редкость. По мне, у него есть всё, чтобы стать сильным игроком.
Неслучайно он закончил школу с серебряной медалью — тоже о многом говорит, - приводит слова Селенкова "Чемпионат".
Даниил Кондаков в нынешнем сезоне вышел на поле в составе "Зенита" в десяти матчах во всех турнирах и записал в свой актив две голевые передачи. На его счету пять матчей в составе сборной России до 21 года, рыночная стоимость 18-летнего полузащитника оценивается в 2,5 миллионов евро. В составе сине-бело-голубых Кондаков становился чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также чемпионом МФЛ в составе "Зенита-М".