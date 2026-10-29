Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
17:00
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
21:45
ЗенитНе начат

Джику - о победе над "Рубином": хотели реабилитироваться после поражения от ЦСКА

Защитник "Спартака" Александер Джику высказался о победе над "Рубином" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Джику, "Спартак" счастлив победить "Рубин", потому что хотел реабилитироваться после поражения в дерби.

- Мы хорошо подготовились к игре. Счастливы обыграть "Рубин", потому что уступили в прошлом матче.
Мы хотели реабилитироваться и победить. Нам это удалось, так что я доволен, - приводит слова Джику Metaratings.

В среду, 28 октября, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0. Единственный забитый мяч в первой тайме на свой счет записал вингер красно-белых Игорь Дмитриев. В 12 туре РПЛ красно-белые на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:2.

На данный момент команда Хуана Карседо лидирует в группе А с 13 набранными очками и гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Казанцы занимают третье место с 4 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится