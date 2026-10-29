"Балтика" - "Зенит": на каком канале бесплатно смотреть прямую трансляцию Кубка России

Сегодня, 29 октября, калининградская "Балтика" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент команда Сергея Семака возглавляет квартет группы C с 11 набранными очками, балтийцы располагаются на второй строчке с 6 баллами.