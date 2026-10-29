Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
17:00
Динамо МхНе начат
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
21:45
ЗенитНе начат

"Балтика" - "Зенит": на каком канале бесплатно смотреть прямую трансляцию Кубка России

"Балтика" Калининград - "Зенит" Санкт-Петербург: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 29 октября, калининградская "Балтика" примет на домашнем стадионе петербургский "Зенит" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет квартет группы C с 11 набранными очками, балтийцы располагаются на второй строчке с 6 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится