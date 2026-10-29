По информации источника, "Васко да Гама" заинтересован в трансфере полузащитника "Зенита" Вендела. Летом бразильский клуб обращался по трансферу футболиста, но за игрока запросили 20 миллионов долларов. Стороны оставили возможность для возобновления переговоров в 2027 году.
Вендел выступает за "Зенит" с октября 2020 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 187 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 40 результативных передач. Рыночная стоимость 29-летнего бразильца оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро, его контракт с петербуржцами рассчитан до конца июня 2029 года.
После 12 сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 27 набранными очками в своем активе.
Источник: журналист Густаво Тутинья в соцсетях.
Бразильский футболист может покинуть "Зенит" в 2027 году
Полузащитник "Зенита" может покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"