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Кобелев ответил, будет ли сборной России сложнее без Глушенкова

Российский тренер Андрей Кобелев ответил, будет ли сборной России сложнее без Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кобелева, сборной России не будет плохо без Глушенкова.

- Без Глушенкова сборной России плохо не будет.

На данный момент мы не играем в официальных матчах. Главный тренер вызывает тех игроков, которых считает нужными, - цитирует Кобелева "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что вингер петербургского "Зенита" Максим Глушенков не получил вызов в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил это тем, что футболист недорабатывает на поле.

В нынешнем сезоне Глушенков провел за петербуржцев во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.

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