Кобелев ответил, будет ли сборной России сложнее без Глушенкова

- Без Глушенкова сборной России плохо не будет.
На данный момент мы не играем в официальных матчах. Главный тренер вызывает тех игроков, которых считает нужными, - цитирует Кобелева "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что вингер петербургского "Зенита" Максим Глушенков не получил вызов в сборную России на ближайшие товарищеские матчи. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил это тем, что футболист недорабатывает на поле.
В нынешнем сезоне Глушенков провел за петербуржцев во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.