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В Турции оценили прогресс Батракова после матча со "Штутгартом"

Турецкий журналист и комментатор Ахмет Полат высказался о выступлении россиянина Алексея Батракова за "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Ахмет Полат высоко оценил игру хавбека в прошедшем матче ЛЧ. Он отметил, что футболист стремительно развивается в новом клубе.

"Батраков сыграл фантастически со "Штутгартом". Он - игрок, который с каждым днём становится всё лучше. Команда защищает его, как младшего ребёнка в семье.
Алексей находится в среде, где может развиваться, и он максимально этим пользуется. Он игрок с сильным бойцовским характером. Ему ещё многое предстоит пройти, но он верит в себя", - сказал Полат "Советскому спорту".

Вчера, 3 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и немецким "Штутгартом". Встреча проходила в Стамбуле на "РАМС Парк". Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Оба гола забил Алексей Батраков в начале первого тайма.

Российский футболист выступает за "Галатасарай" с конца лета 2026 года.

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