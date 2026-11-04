В Турции оценили прогресс Батракова после матча со "Штутгартом"

"Батраков сыграл фантастически со "Штутгартом". Он - игрок, который с каждым днём становится всё лучше. Команда защищает его, как младшего ребёнка в семье.Алексей находится в среде, где может развиваться, и он максимально этим пользуется. Он игрок с сильным бойцовским характером. Ему ещё многое предстоит пройти, но он верит в себя", - сказал Полат "Советскому спорту".
Вчера, 3 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и немецким "Штутгартом". Встреча проходила в Стамбуле на "РАМС Парк". Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Оба гола забил Алексей Батраков в начале первого тайма.
Российский футболист выступает за "Галатасарай" с конца лета 2026 года.