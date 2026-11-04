В Турции оценили прогресс Батракова после матча со "Штутгартом"

Турецкий журналист и комментатор Ахмет Полат высказался о выступлении россиянина Алексея Батракова за "Галатасарай".

Фото: ФК "Галатасарай"

"Батраков сыграл фантастически со "Штутгартом". Он - игрок, который с каждым днём становится всё лучше. Команда защищает его, как младшего ребёнка в семье.