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Игдисамов отреагировал на слухи о желании Кисляка покинуть ЦСКА зимой

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал информацию о желании Матвея Кисляка перейти в европейский клуб этой зимой.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист сообщил, что на данный момент конкретных предложений нет, поэтому он не собирается комментировать эти слухи.

"Ребят, давайте говорить по существу. Кто-то что-то сказал.

Когда будет конкретика, будет комментарий. Моя позиция как тренера? Это очень глубокие вопросы. Вот я скажу: "Нет, мы его не отпускаем". Какого Кисляка мы тогда получим?
Нам нужно это? Надо говорить по существу. Когда будет момент, сядем и поговорим", - передает слова Игдисамова "Чемпионат".

Матвей Кисляк выступает в основной команде московского ЦСКА с зимы 2024 года. На данный момент полузащитник суммарно провел за "армейцев" 101 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение игрока с красно-синими рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что топ-клубы Турции следят за футболистом.

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