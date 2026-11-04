Игдисамов отреагировал на слухи о желании Кисляка покинуть ЦСКА зимой

"Ребят, давайте говорить по существу. Кто-то что-то сказал.
Когда будет конкретика, будет комментарий. Моя позиция как тренера? Это очень глубокие вопросы. Вот я скажу: "Нет, мы его не отпускаем". Какого Кисляка мы тогда получим?Нам нужно это? Надо говорить по существу. Когда будет момент, сядем и поговорим", - передает слова Игдисамова "Чемпионат".
Матвей Кисляк выступает в основной команде московского ЦСКА с зимы 2024 года. На данный момент полузащитник суммарно провел за "армейцев" 101 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение игрока с красно-синими рассчитано до конца июня 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что топ-клубы Турции следят за футболистом.