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Ашветия объяснил, почему "Зенит" выиграет РПЛ в этом сезоне

Бывший игрок "Локомотива" Михаил Ашветия объяснил, почему "Зенит" станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Михаил Ашветия сообщил, что футболисты сине-бело-голубых обладают самым лучшим индивидуальным мастерством в чемпионате.

"Зенит" станет чемпионом в этом сезоне. С прошлого года ничего не изменилось. Это по-прежнему самая сильная команда по составу.

Индивидуальный уровень мастерства у игроков "Зенита" самый высокий в лиге. К тому же у Семака большой опыт в вопросе завоевания чемпионства", - сказал Ашветия Metaratings.

На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 13 встречах. В прошлом сезоне команда Сергея Семака финишировала первой в чемпионате с 68 баллами в своем активе.

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