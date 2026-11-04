"Зенит" станет чемпионом в этом сезоне. С прошлого года ничего не изменилось. Это по-прежнему самая сильная команда по составу.
Индивидуальный уровень мастерства у игроков "Зенита" самый высокий в лиге. К тому же у Семака большой опыт в вопросе завоевания чемпионства", - сказал Ашветия Metaratings.
На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 13 встречах. В прошлом сезоне команда Сергея Семака финишировала первой в чемпионате с 68 баллами в своем активе.