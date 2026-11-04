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Игрок "Спартака" рассказал, что им интересовался "Челси"

Футболист "Спартака" рассказал, почему сорвался его возможный трансфер в "Челси".
Фото: ФК "Спартак"
Маркиньос рассказал, что лондонский "Челси" был заинтересован в нем в 2019 году. Он отметил, что "львы" присылали скаута на его игру.

"Да, на самом деле "Челси" в 2019 году вышел на связь с моим агентом, уточнял информацию, цифры. И они прислали скаута, чтобы он посмотрел мою игру.

И именно в той игре, на которой представитель "Челси" был на стадионе, я ударился головой и очнулся только в больнице. Оцените мое везение! Полный ноль!" - сказал Маркиньос в видео на Youtube-канале "Спартака".

В 2019 году Маркиньос выступал за бразильское "Атлетико Минейро". Он является воспитанником этого клуба.

С начала августа 2024 года левый вингер играет за московский "Спартак". В текущем сезоне за красно-белых футболист провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

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