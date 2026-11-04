Игрок "Спартака" рассказал, что им интересовался "Челси"

Фото: ФК "Спартак"

И именно в той игре, на которой представитель "Челси" был на стадионе, я ударился головой и очнулся только в больнице. Оцените мое везение! Полный ноль!" - сказал Маркиньос в видео на Youtube-канале " Спартака ".

Маркиньос рассказал, что лондонский "Челси" был заинтересован в нем в 2019 году. Он отметил, что "львы" присылали скаута на его игру."Да, на самом деле "Челси" в 2019 году вышел на связь с моим агентом, уточнял информацию, цифры. И они прислали скаута, чтобы он посмотрел мою игру.В 2019 году Маркиньос выступал за бразильское "Атлетико Минейро". Он является воспитанником этого клуба.С начала августа 2024 года левый вингер играет за московский "Спартак". В текущем сезоне за красно-белых футболист провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.