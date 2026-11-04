Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Ленинградец
1 - 1 1 1
СКА-Хабаровск2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
АЕК Афины
20:45
Реал МадридНе начат
Фенербахче
20:45
ЛиверпульНе начат
Ланс
23:00
КомоНе начат
Викинг
23:00
СабахНе начат
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
Славия
23:00
АрсеналНе начат
ПСВ
23:00
БрюггеНе начат
Боруссия Д
23:00
БетисНе начат
Порту
23:00
НаполиНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
18:30
ОлимпиакосНе начат

Лукин вспомнил недавний разговор с Челестини: он следит за ЦСКА

Футболист ЦСКА Матвей Лукин рассказал о недавнем разговоре с бывшим наставником "армейцев" Фабио Челестини.
Фото: ФК ЦСКА
Матвей Лукин сообщил, что созвонился и тепло пообщался со швейцарским специалистом после его назначения главным тренером "Бернли".

"Я очень рад, что у Фабио новый клуб.

Мы с ним созвонились, когда его назначили, поговорили. Он сказал, что следит за ЦСКА, дал пару советов.
Мы с ним очень мило и по-доброму пообщались. Ему желаю только самого наилучшего. Челестини - топ-человек и хороший тренер", - передает слова Лукина "Матч ТВ".
Фабио Челестини был назначен главным тренером английского "Бернли" 28 октября. Ранее швейцарский специалист возглавлял ЦСКА, он работал в клубе с июня 2025 по май 2026 года.

На данный момент "Бернли" занимает 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 10 очков в 14 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится