Лукин вспомнил недавний разговор с Челестини: он следит за ЦСКА

"Я очень рад, что у Фабио новый клуб.
Мы с ним созвонились, когда его назначили, поговорили. Он сказал, что следит за ЦСКА, дал пару советов.Мы с ним очень мило и по-доброму пообщались. Ему желаю только самого наилучшего. Челестини - топ-человек и хороший тренер", - передает слова Лукина "Матч ТВ".
Фабио Челестини был назначен главным тренером английского "Бернли" 28 октября. Ранее швейцарский специалист возглавлял ЦСКА, он работал в клубе с июня 2025 по май 2026 года.
На данный момент "Бернли" занимает 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 10 очков в 14 матчах.